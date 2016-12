Motorista passa mal e carro sobe em barranco de viaduto

Um carro, modelo Fox, de cor vermelha, placa OAH-6001, subiu no barranco do viaduto Governador Plínio Ramos Coelho, mais conhecido como viaduto de Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. O fato ocorreu por volta de 12h deste sábado (31).

Conforme informações de populares, o condutor do veículo, um idoso de aproximadamente 60 anos, teria sofrido uma parada cardíaca e perdido o controle do automóvel.

Porém, o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) não soube informar as causas do acidente.

Segundo o órgão, agentes de trânsito foram para o local e orientaram os condutores.

O carro, de acordo com o Manaustrans, foi retirado do local com a ajuda de homens do Corpo de Bombeiros.

Em decorrência do acidente, o trânsito ficou congestionado nas avenidas Constantino Nery e Djalma Batista. Agentes do Manaustrans foram enviados para os locais.

Outro acidente

Um veículo, que não teve a placa e as características informadas, capotou por volta das 11h30, deste sábado (31), após colidir frontalmente com um o murro de um estabelecimento comercial, situado na avenida Torquato Tapájos, em frente ao bairro Santa Etelvina, na Zona Norte da cidade.

Segundo populares da área, estava chovendo forte no momento do acidente. O fato pode ter levado o condutor veículo, que também não teve o nome divulgado, perder o controle do carro e colidir com o muro. De acordo com informações, o motorista só teve ferimentos leves.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO