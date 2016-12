Motorista leva alegria para manauaras vestido de Papai Noel

No mês de dezembro, os passageiros do transporte coletivo de Manaus têm a oportunidade de serem conduzidos pelas ruas da capital por um Papai Noel. Sim, você não leu errado: um Papai Noel. Há seis anos, o paraense Ismael Martins Rosa, 54, dirige o veículo vestido como o bom velhinho, levando alegria para crianças e adultos.

De acordo com Israel, que atua como motorista da Expresso Coroado, normalmente trabalha na linha 515. Mas de 1º de dezembro a 1º de janeiro, ele vê a sua rotina modificar porque, nesse tempo, Israel, diariamente, muda a linha para que sejam realizados novos trajetos e assim contribuir para que mais pessoas conheçam a imagem do bom velhinho, também conhecido como São Nicolau.

“É com muita alegria que faço isso, pois nunca imaginei que as pessoas tivessem tanto carinho e amor por mim. As pessoas tiram fotos, conversam, dão vários sorrisos. Envolve muito sentimento. Manaus tem me recebido com os braços abertos”, contou o motorista.

Ismael conta que a ideia surgiu há anos, quando ele presenciou uma triste história, entre um pai e filho, em uma parada de ônibus, durante o período natalino. “Há muito tempo, quando eu estava em uma parada, eu vi uma carreata que transportava um Papai Noel. Nisso, eu vi uma criança chorando porque queria ir vê-lo, mas o pai dizia que não tinha dinheiro. A partir daí eu prometi que no dia que eu fosse motorista, eu iria fazer a diferença. E agora resultou no que eu faço”, revelou.

A ação tem o apoio dos diretores da empresa onde Ismael trabalha. O motorista conta ainda que, inicialmente, a direção achou que ele colocaria apenas o gorro para dirigir pelas ruas da capital e que foi uma surpresa quando o viram todo caracterizado. Mas, além de surpreender seus chefes, Ismael faz questão de surpreender, também, os passageiros.

“Uma vez um senhor disse que nunca tinha sentado no colo de um Papai Noel. Então, eu disse para ele sentar naquela hora e ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele. Faço questão de dar essa oportunidade para todos, sem exceção”, relatou o motorista.

A caracterização de Ismael não se restringe à roupa vermelha, bota preta e a famosa barba branca. O motorista faz questão de interpretar o bom velhinho da melhor forma possível e, por isso, muda a entonação da voz, acena e manda beijo para as pessoas nas paradas e, claro, deseja Feliz Natal. Mesmo diante de toda caracterização, Ismael sabe que a ‘estrela maior’ da data é Jesus Cristo.

“O dia de Natal foi quando Jesus nasceu para nos salvar. Deus é alegria e o Papai Noel, ainda que uma fantasia, também é para alegrar. Hoje o mundo está mudado, cheio de problemas, pessoas sendo despedidas, não tendo dinheiro, não tem o que comer. Deus me preparou para que eu transmita alegria para essas pessoas também”, falou, revelando que, para 2017, já planeja algo diferente.

Além do apoio da empresa, Ismael conta com o apoio da família. Os três filhos, que têm idade entre 27 e 34 anos, dizem ser orgulhosos pela história que motivou o motorista a personificar o bom velhinho todos os anos. Ismael disse ainda que, junto dos filhos, há um desejo único para os brasileiros, em especial, aos manauaras:

“As pessoas devem amar suas famílias, pois elas são fundamentais. Pergunte como eles estão, o que fizeram no dia. É isso que eu faço com os meus filhos. Nós conversamos bastante. Tudo é mais alegre quando se está junto. Devemos agradecer sempre por todos eles”, ensina o ‘nosso’ bom velhinho.

