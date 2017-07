Motorista foge após matar homem atropelado no Santo Agostinho

Homem morre após ser atropelado na Coronel Teixeira – Foto: Luis Henrique Oliveira

Ao tentar atravessar a avenida Coronel Teixeira, nas proximidades do bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, um homem, até o momento não identificado, foi atropelado e não resistiu aos ferimentos, na tarde desta quarta-feira (19). De acordo com a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após atingir a vítima, o motorista, não identificado, fugiu sem prestar socorro.

“Fomos acionados às 14h30 e, quando chegamos, o suspeito não estava mais no local. No entanto, as equipes de investigação devem solicitar imagens de câmeras de segurança de alguns estabelecimentos próximos para tentar chegar ao culpado pelo acidente”, disse o Policial.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC), acompanharam o caso antes da chegada do Instituto Médico Legal (IML), que removeu o corpo da vítima.

Por conta de o trânsito ficar congestionado nos dois sentidos, agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), também atuaram na ocorrência.

