Motorista fica preso nas ferragens após colisão entre ônibus e carreta

Um ônibus articulado colidiu na traseira de uma carreta, na tarde desta segunda-feira (9), na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste. O motorista do coletivo, José Alves de Pinto, ficou preso nas ferragens após o acidente, mas foi retirado por homens do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O acidente ocorreu por volta das 15h40 e acabou afetando o trânsito no cruzamento com a rua Edmundo Sores. O tráfego de veículos ficou lento. Segundo o soldado Denis Wilson, do Corpo de Bombeiros, uma viatura do órgão e mais da Polícia Militar (PM) foram até o local.

Segundo o motorista da linha 678, placa OAG-9737, o motorista da carreta freou bruscamente e ele não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

“Eu tinha acabado de começar a rota e de repente o cara na frente freou bruscamente. Não deu tempo de eu fazer muita coisa. Eu tive só a perna levemente ferida e nenhum passageiro se machucou”, relatou.

Segundo testemunhas, uma motocicleta ainda bateu na traseira do ônibus, mas o condutor, que não foi identificado, se levantou e seguiu viagem.

Já o motorista da carreta, de placa OAF-0512, que não quis se identificar, disse que estava dirigindo devagar, porque o trânsito estava parado, quando o ônibus bateu no veículo.

Conforme os bombeiros, duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiverem local, mas o motorista de ônibus preferiu buscar assistência em uma clínica da própria empresa de ônibus. José teve apenas escoriações em uma das pernas. Não houve outras vítimas.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estavam presentes e ajudaram na liberação da via pública.

Manuela Moura

EM TEMPO