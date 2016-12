Motorista fica inconsciente após colisão na Constantino Nery

Uma pessoa ficou ferida em um acidente de trânsito, na manhã deste sábado (31), por volta das 8h, na avenida Constantino Nery, ao lado do Terminal de Integração 1, no bairro Presidente Vargas.

Dois veículos, um pálio prata, de placa OAB-4502, e uma Strada, de placa JXO-6466, colidiram na via pública, sentido bairro-centro, próximo do Mercado Municipal Senador Cunha Melo. O pálio, que era dirigido por Maurílio Silvio Pinto da Costa, girou e ficou atravessado na pista. O condutor bateu a cabeça contra o volante e desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu Maurílio ainda inconsciente. Ele foi levado para o Hospital e Pronto- Socorro (HPS) Doutor João Lúcio, na Zona Leste.

O motorista da Strada, identificado como Rogério Santa Luzia, não teve ferimentos e auxiliou no resgate do outro condutor.

Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram deslocados para área e orientavam os motoristas. Houve congestionamento no local.

A perícia e o guincho foram acionados para avaliar as causas do acidente e retirar os veículos da via. Segundo testemunhas, devido à chuva, um dos veículos derrapou e atingiu o outro que vinha na faixa da esquerda.

Outro acidente

No início da manhã, outro acidente foi registrado pelo Manaustrans. Dessa vez, dois veículos colidiram na avenida Max Teixeira, Cidade Nova, Zona Norte, na entrada do bairro Manoa.

O motorista de um dos carros, de placas não informadas, perdeu o controle e foi parar na calçada. O veículo ficou preso em cima de duas pedras de concreto, colocadas no local para evitar acidentes. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO