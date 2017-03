Motorista fica ferido às ferragens de carro após colidir em poste

O motorista, identificado como Helano Felix Lima, 28, que dirigia um veículo modelo Frontier, de cor prata e placa não divulgada, ficou ferido após colidir com o carro em um poste de iluminação pública, na tarde desta quinta-feira (23). O acidente aconteceu na avenida Cosme Ferreira, Bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A colisão, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), aconteceu, por volta das 17h20, nas proximidades do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Campus Leste. O carro, onde a vítima estava, ficou de atravessado no canteiro central da via.

Com o impacto do veículo com o poste, o motorista ficou preso às ferragens e precisou do apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) para ser retirado da parte interna do veículo. Após o resgate, ele recebeu os primeiros socorros ainda no local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local do acidente e levou a vítima para o Hospital Pronto Socorro (HPS) Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, naquela região da cidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Isac Sharlon

EM TEMPO