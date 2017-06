Motorista fica ferido após colisão entre carros na Avenida Djalma Batista

Carro danificado após batida. Homem estaria dirigindo em alta velocidade- Foto: Divulgação

Um acidente envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida, na madrugada desta quinta-feira (15), na avenida Djalma Batista, com João Valério, na Zona Centro-Sul de Manaus. Policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência.

Carro atingido pelo Polo – Foto: Divulgação

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 4h15 da madrugada. Um carro modelo Polo, de cor vermelha, placa JXL-6883 bateu na traseira de um veículo Renault, de cor Prata, placa JWJ-3838.Devido à força da colisão, o Renault capotou na pista.

Além de bater no outro carro, o Polo derrubou uma árvore do canteiro central da via. O motorista, de 34 anos, que não teve o nome divulgado, ficou com várias escoriações nas pernas, braços e rosto.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do Polo estaria dirigindo em alta velocidade, visivelmente embriagado e usando uma pulseira da casa noturna “Porão do Alemão”.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, a Zona Leste da cidade.

Não há informação sobre o estado de saúde do homem causador do acidente e nem do motorista do outro veículo.

Homens do Corpo de Bombeiros realizaram o desligamento das baterias dos carros para evitar incêndio, além de realizar o corte da árvore.

