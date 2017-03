Motorista faz sinal e PM prende dupla durante assalto em ônibus

O procurado da justiça Jocifran Teixeira Barbosa, 20, o comparsa Edson Marques Albuquerque, 18, foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido, na noite do último sábado (25), após assaltarem o ônibus da linha 430. O fato ocorreu na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte. Com os suspeitos, foram encontrados cinco celulares roubados e a renda do coletivo de aproximadamente R$ 200, conforme informações da polícia.

Segundo os policiais militares da 18a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento no local, quando passaram ao lado do ônibus, o motorista fez sinal para que eles parassem. Ao se aproximarem, perceberam que se tratava de um assalto e efetuaram a prisão dos suspeitos.

Ainda segundo a polícia, ao verificarem o nome de Jocifran no sistema, foi confirmado que o suspeito era foragido da justiça pelo crime de roubo.

Os suspeitos foram levados ao 15o Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram autuados em flagrante por roubo. Edson e Jocifran foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM). Já o adolescente, foi conduzido a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Ana Sena

EM TEMPO