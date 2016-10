Motorista envolvido em grave acidente na AM-010 é preso após receber alta hospitalar em Itacoatiara

O motorista Aldevan Benezar Moreira, 36, foi ouvido pela equipe de investigação da Delegacia Interativa de Itacoatiara (situado a 176 quilômetros de Manaus), na manhã desta segunda-feira (17), após receber alta do Hospital Geral José Mendes. Ele acabou sendo preso por dirigir o veículo pick up, modelo L200, de cor branca, que se envolveu num grave acidente no último sábado (15). Na ocasião, quatro pessoas, sendo uma delas um bebê de um mês e 21 dias, morreram e outras 12 ficaram feridas.

Segundo os policiais civis do município, Aldevan foi socorrido e estava internado na unidade de saúde da cidade. A equipe de investigação foi informada sobre a alta médica pela direção do hospital e levou o motorista para ser ouvido. Entretanto, a justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva.

Aldevan Moreira conduzia a pick-up com 10 pessoas na carroceria quando o pneu estourou e ele perdeu o controle do veículo. O motorista foi encaminhado ao presídio local e vai responder por homicídio doloso (quando não há a intenção de matar, mas assume o risco). O advogado de defesa de Aldevan deve entrar com o pedido de habeas corpus para ele responder pelo crime em liberdade.

