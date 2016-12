Motorista enfurecido agride agentes de trânsito em Manaus; veja vídeo

Agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram agredidos por um motorista, que não teve o nome revelado, e mais dois passageiros de um carro, modelo Kia Sorento, de cor branca, placa OAD-8509, no cruzamento da avenida Ivanete Machado com a rua 9, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. O caso teria acontecido na última sexta-feira (2) e ganhou repercussão neste domingo (4) com a divulgação nas redes sociais.

De acordo com um taxista, que não quis se identificar, a agressão teria ocorrido após o motorista supostamente tentar estacionar de forma irregular no canteiro central da rua 9, para ir à uma agência bancária. Os agentes estavam na via fazendo uma operação de rotina, para retirar justamente os veículos que costumam parar no canteiro, quando informaram para o condutor que ele não podia ficar no local.

“O motorista totalmente errado tentou parar no meio fio mesmo com os agentes de trânsito aí. Ele ainda tentou argumentar dizendo que estava atrasado e precisava ir ao banco, mas foi informado que ele precisava encontrar uma vaga para estacionar corretamente. Mas ele ficou irritado e saiu do carro com outros dos amigos e fez ameaças”, disse a testemunha.

O motorista irritado deu um soco no vidro do carro do Manaustrans, onde estava o agente. Em seguida, o homem pega um dos cones, que estava na carroceria, e jogou em cima dos outros agentes – que filmavam a agressão. A testemunha não soube informar se o condutor chegou a ser multado antes da reação.

Depois de tentar intimidar os servidores, os homens entram no veículo e vão embora. A reportagem entrou em contato com o Manaustrans para saber mais detalhes sobre o caso. A assessoria informou que já está investigando a agressão e o responsável pela área prestará esclarecimentos ao órgão nesta segunda-feira (5). O instituto ainda deve avaliar qual medida deve ser feita ao motorista.

VEJA VÍDEO



Bruna Souza

Portal EM TEMPO