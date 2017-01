Motorista ‘embriagado’ e em carro roubado quase atropela PMs e socorristas

Policiais militares e socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por pouco não foram atropelados por um veículo, na manhã deste domingo (1º), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste. As equipes estavam no local atendendo uma outra ocorrência de trânsito quando foram surpreendidas pela nova colisão.

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), uma colisão com capotamento originou o novo acidente. O motorista do Gol, de cor preta e placa NOP-7147, visivelmente embriagado, não conseguiu parar e bateu nos carros parados, além da viatura policial e um outro automóvel – que também trafegava na via.

Segundo testemunhas, um carro, Renault Clio, de cor vermelha e placa OAB-6070, parou no lado direito da via pública com problemas mecânicos, quando a motorista de um Citroen C3, de cor cinza e de placa NOT 3103, tentou desviar e acabou capotando.

Agentes de trânsito, os socorristas do Samu e a Polícia Militar foram acionados e estavam prestando atendimento a motorista do C3, identificada como Daniele Fernandes da Silva, 31. Nesse momento, o motorista do Gol, que não teve o nome revelado e vinha em alta velocidade, não conseguiu parar e bateu na lateral do veículo. Outro carro, que passava no momento da colisão, um Onix, de cor preta e placa PHI-6019, e uma viatura da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram atingidos.

Os agentes, socorristas e policiais saíram correndo para o meio fio antes da colisão. “Eu vinha trafegando pela via e vi a colisão. Por pouco não bati o carro porque consegui frear antes. Se os agentes não tivessem corrido pro meio fio, eles teriam sido atropelados e, provavelmente, não resistiriam ao forte impacto”, detalhou o motorista Carlos Eduardo, 50.

Um quinto carro, um Saveiro de cor amarela e placa OAA-4941, também colidiu no acidente. Entretanto, o motorista conseguiu desviar dos outros veículos, mas acabou atingindo o canteiro central.

O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP). De acordo com um policial militar da 19ª Cicom, que não quis se identificar, o Gol tem restrição de roubo.

Os carros foram retirados da via e Daniele Fernandes foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Outros motoristas apresentaram pequenas escoriações e hematomas. Agentes do Manaustrans jogaram pó de serragem para secar o óleo que derramou na pista.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO