Motorista é preso suspeito de estuprar menina de 9 anos no Japiim

O motorista de carga pesada Nilson de Souza Viana, 54, foi preso na manhã desta segunda-feira (6), por volta das 7h30, na rua Juruá, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus em cumprimento ao mandado de prisão pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado de prisão foi expedido na última sexta-feira (3), pela juíza Patrícia Chacon de Oliveira Loureiro, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

De acordo com o delegado André Sena, titular do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Nilson foi preso após a família da vítima informar a localização do suspeito, que foi abordado em via pública, antes de chegar ao trabalho, na Zona Sul.

Em dezembro do ano passado, o suspeito chegou a ser ouvido na época, mas negou as acusações. Na ocasião, parentes da vítima desconfiavam que ele teria abusado sexualmente da criança, após ela relatar à tia que o motorista teria tocado nas suas partes íntimas.

“O suspeito era vizinho da vítima e amigo do pai dela. O crime aconteceu na avenida Complexo do 40, bairro Japiim. Segundo pessoas próximas à menina, ele costumava presenteá-la e a deixava mexer no celular dele para que eles pudessem ficar sozinhos. Assim que tivemos conhecimentos da suspeita de estupro, solicitei que a criança fosse submetida a exame de conjunção carnal, que confirmou a violação”, explicou o delegado.

Durante depoimento na delegacia Nilson foi confrontado pelo resultado positivo do exame e acabou confessando que havia abusado sexualmente da criança pelo menos umas 10 vezes, no período de agosto a dezembro de 2016.

Nilson foi indiciado por estupro de vulnerável. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria