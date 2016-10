Motorista é preso após descumprir medida protetiva e cortar os fios elétricos da casa da ex-companheira

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM) prendeu, na manhã de sexta-feira (21), por volta das 11h, o motorista de empresa privada Kenedy Costa da Silva, 35, após ele descumprir a medida protetiva ao ir na casa ex-companheira, uma cobradora de ônibus coletivo de 35 anos, e cortar os fios de energia da residência.

De acordo com a delegada, Andrea Nascimento, a prisão de Kenedy ocorreu na empresa onde ele trabalhava, localizada na Avenida Grande Circular, bairro São José Operário, Zona Leste, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido na quinta (20) pela juíza Luciana da Eira Nasser, do 2° Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

A autoridade policial explicou que Kenedy descumpriu a medida, no dia 8 de outubro deste ano, quando ele foi até a casa da vítima, enquanto ela passeava com os filhos, e cortado a fiação elétrica do imóvel. O infrator foi casado com a vítima durante nove anos e tem dois filhos, duas crianças de 6 e 10 anos.

“Enquanto passeava com os filhos a vítima recebeu uma ligação da mãe, informando que o infrator havia ligado e teria deixado mensagens ameaçadoras à ex-companheira. Kenedy teria afirmado que ela nunca teria paz e nem conseguiria se livrar dele. O motorista ameaçou, ainda, cortar os fios de energia elétrica da casa, localizada no bairro Tarumã, Zona Oeste. Segundo a mãe da cobradora, ele argumentou que, mesmo que elas religassem o fornecimento de energia, ele voltaria a sabotar o serviço”, ressaltou a delegada.

Ao chegar em casa a vítima percebeu que os fios da rede elétrica realmente haviam sido cortados.

“O infrator já ameaçou e ofendeu a ex-companheira outras vezes. Isso demonstrou que a liberdade dele configura risco para a integridade física da mulher”, enfatizou a titular da DECCM.

Kenedy foi indiciado por ameaça e perturbação da tranquilidade. Ele também irá responder pelo descumprimento de medida protetiva concedida à ex- companheira. Ao término dos procedimentos cabíveis realizados no prédio da especializada, o infrator será conduzido à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da justiça.

Com informações da assessoria