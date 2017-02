Motorista é preso após denúncia de ex-namorada de líder da quadrilha

Suspeito de envolvimento com uma quadrilha especializada em roubos de estabelecimentos comerciais da Zona Leste, o motorista de caminhão Fernando Assunção da Silva, 28, foi preso por volta das 13h30 desta sexta-feira (3), na casa onde morava, localizado na rua Martins Fontes, conjunto Pro Morar, bairro Compensa, Zona Oeste. O bando é responsável por cometer, pelo menos, sete roubos.

Conforme o titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Eduardo Paixão, o suspeito foi encontrado após um mês de investigação. “O Fernando fazia parte de um grupo de seis pessoas, entre eles um menor, que atuava em roubos a estabelecimentos comerciais. O alvo sempre era o caixa e conforme as investigações, o Fernando atuava como motorista do bando”, explicou.

O delegado explicou ainda que as investigações tiveram início após a ex-namorada do chefe do bando, identificada como Gisele Monteiro de Nascimento, 25, relatar os acontecimentos na delegacia. “Como terminaram o relacionamento, ela resolveu denunciá-lo”, completou o titular, fazendo referência ao Rubenilson Silva Souza, 23, que está foragido.

De acordo com os relatos da ex-namorada de Rubenilson, a quadrilha agia era simples. Era ela quem entrava na loja e passava as informações via WhatsApp para os demais até que eles invadiam a loja roubando as pessoas e o caixa. Em um dos roubos registrados, está o de uma loja de confecções do bairro Zumbi, Zona Leste, em dezembro de 2016. Na ocasião, o grupo conseguiu roubar R$ 1,6 mil do local.

Além de Rubenilson, a também líder do grupo, Francy Fernanda Silva da Costa, 20, vulgo ‘Loura’ está foragida e, segundo Gisele, era a mais agressiva do bando, chegando a bater e cuspir nas vítimas.

Todos os integrantes do bando, com exceção de Fernando, têm passagem pela polícia. Eles vão responder por associação criminosa e roubo majorado.

