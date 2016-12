Motorista é executado com 10 tiros enquanto conversava com amigos

O motorista Alisson Vieira Faleiro dos Santos, 26, foi executado com 10 tiros pelo corpo, na noite desta segunda-feira (12). O homicídio aconteceu no momento em que a vítima conversava com amigos na frente da casa onde morava, situada na rua das Palmeiras, bairro da União, Zona Centro-Sul. Conforme as investigações, o crime pode estar relacionado ao tráfico de drogas no bairro.

Segundo a Polícia Civil, Alisson conversava com amigos em via pública, quando dois homens em uma motocicleta, de características não reveladas, se aproximaram do motorista e efetuaram 10 disparos contra ele.

Os tiros atingiram a cabeça, peito e barriga da vítima, que morreu no local. Ainda segundo a polícia, os amigos da vítima não ficaram feridos. Eles conseguiram fugir correndo e se esconder dos atiradores.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ana Sena

Jornal AGORA