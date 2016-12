Motorista é executado a queima roupa na Zona Norte

O motorista Vanderley Napole Lacerda, 42, foi morto a tiros, na noite desta quinta-feira (15), por volta das 21h. O crime ocorreu na rua Beija Flor, no Riacho Doce I, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), no momento em que aconteceu o crime, a vítima estava colocando o carro na garagem de uma residência onde ele costumava guardar o veículo. Ao sair do automóvel, o motorista foi surpreendido pelos suspeitos que efetuaram vários disparos a queima roupa.

Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram em um carro, de cor branca, placa não identificada.

Vanderley não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia e, em seguida, foi liberado para a família.

Segundo a polícia, os moradores do local informaram que após ouvirem o barulho dos tiros avistaram o carro branco saindo do local, mas não conseguiram identificar os suspeitos.

Ainda conforme a polícia, a vítima morava em um beco nas proximidades de onde ocorreu o crime.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

