Motorista é baleado durante assalto em terminal de ônibus no Japiim

O motorista de ônibus Antônio Fernando Mota Cruz, 48, da linha 614 – que atende o conjunto Atílio Andreazza, Zona Sul de Manaus – foi baleado durante um assalto no ponto final do trajeto, onde além dele, outros colaboradores da empresa Transtol estavam no intervalo de trabalho, na noite desta segunda-feira (19).

Segundo a assessoria da empresa, dois homens, ainda não identificados, aproximaram-se do local andando e anunciaram o assalto. Na tentativa de se esconderem, motoristas e cobradores correram para uma sala e, nesse momento, um dos suspeitos efetuou um disparo, atingindo o braço esquerdo de Antônio.

“O funcionários tentaram proteger suas vidas, foi quando ocorreu um disparo e a bala atingiu o motorista. Ele recebeu os primeiros socorros e a empresa está dando assistência à família do colaborador”, informou a assessoria.

A dupla levou toda a renda dos colaboradores e fugiu do local.

O motorista foi levado por colegas de trabalho para o Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Zona Leste. Segundo a assessoria do hospital, o motorista passa bem e não corre risco de vida.

Policiais da 3ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) foram acionados, estiveram no local, mas não conseguiram capturar os bandidos.

Por João Paulo Oliveira