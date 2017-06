Motorista de BMW causa acidente e mata motociclista na Constantino Nery

A polícia informou que o condutor que causou o acidente apresentava sinais de embriaguez – Divulgação

Um homem identificado como Gabriel Ale Alencar, de 23 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (12), após bater o carro modelo BMW, de placa OAO-0204, contra uma motocicleta e outros dois carros. O acidente aconteceu por volta das 1h30, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O mototaxista Cesar Severino Leite, 42, não resistiu e morreu no local do acidente.

De acordo com policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Gabriel apresentava sinais de embriaguez e dirigia em alta velocidade. Dentro do veículo, os policiais ainda encontraram duas porções de maconha.

Equipes do corpo de bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e socorreram as vítimas. Até o momento, não há confirmação de quantas pessoas ficaram feridas e nem do estado de saúde das vítimas.

Uma das pessoas que presenciou o acidente informou que o mototaxista tentava fazer um retorno pelo canteiro central quando foi atingido pelo carro. O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Gabriel Ale foi autuado em flagrante por homicídio culposo e posse de entorpecente. O suspeito foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo a Polícia Civil, na delegacia, foi definida a fiança no valor de R$ 10 mil. O valor foi pago e o suspeito vai responder ao crime em liberdade.

A BMW que era conduzida por Gabriel foi encaminhada ao parqueamento do Departamento de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM).

Daniel Landazuri

EM TEMPO