Motorista de Alternativo é morto durante assalto na Zona Norte

Policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para irem a rua Nossa Senhora de Fátima, no Santa Etelvina, na Zona Norte, atender a um chamado sobre um roubo seguido de morte – latrocínio – envolvendo um motorista do transporte alternativo.

Segundo as informações iniciais, dois homens teriam entrado no alternativo, de linha não informada, e anunciado o assalto. Um dos bandidos estaria com uma arma caseira e disparou contra o motorista, que também não foi identificado até o momento.

A PM faz buscas a procura dos suspeitos que, segundo testemunhas, fugiram pela mata.

Márcio Azevedo

EM TEMPO