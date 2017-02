Motorista com sinais de embriaguez colide com ônibus na Ponta Negra

Um carro colidiu com um ônibus, na manhã deste sábado (25), por volta das 6h, na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. O motorista do veículo, modelo Fox, de cor preta e placa NPB-5133, que não teve o nome revelado, estava aparentemente embriagado e tentou agredir o motorista.

Segundo testemunhas, que preferiram não se identificar, o motorista foi visto em alta velocidade e já tinha ultrapassado outros veículos desde a Praia da Ponta Negra. Ele havia supostamente acabado de sair de uma boate.

Ao se aproximar de um salão de festas, localizada na mesma via, o ônibus, de placa PHL-8540 – que estava na frente do carro – parou em uma parada de ônibus e o condutor não conseguiu parar. Ele colidiu na traseira do ônibus.

Ninguém ficou ferido, entretanto, a frente do carro ficou totalmente destruída. O motorista chegou a sair do carro e teria tentado agredir o motorista, mas foi impedido por populares. Policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) confirmaram o fato e registraram a ocorrência.

Bruna Souza

EM TEMPO