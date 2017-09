Motorista com sinais de embriaguez atropela ciclista na Ponta Negra

Raíssa Meiry Conegundes Mineiro, de 24 anos, foi apreendida em flagrante, na noite desta terça-feira (5), após atropelar um ciclista na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ela dirigia um carro modelo Nissan Versa, de cor branca e placas PHJ-5697.

A vítima – um bancário de 43 anos – sofreu escoriações na perna e no ombro. De acordo com ele, a mulher só não fugiu porque um dos pneus do carro furou.

O caso foi registrado no 19º DIP – Fotos: Divulgação

“Depois que ela me derrubou da bicicleta, tentou sair com o carro, mas não conseguiu. Nós estávamos em um grupo de quase 50 ciclistas e muitos relataram que ela apresentava sinais de embriaguez. Inclusive, ela estava mexendo no celular quando ocorreu o acidente”, disse a vítima.

A delegada Juliana Viga, plantonista do 19° DIP, informou que a motorista do veículo foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para comprovar a taxa de álcool no sangue. Para a autoridade policial, o crime está sendo tratado como lesão corporal culposa no trânsito.

A vítima também foi conduzida para o IML, onde passará por um exame de corpo de delito.

Isac Sharlon

EM TEMPO