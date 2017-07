Motorista causa capotamento de outro carro, foge e deixa duas vítimas na Darcy Vargas

O condutor que causou o acidente fugiu e não prestou socorro às vítimas | Divulgação

Duas mulheres, umas de 23 e outra de 26 anos, ficaram feridas, após o carro onde elas estavam, um Sandero vermelho, capotar na manhã deste sábado (15), na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, Zona Centro-Sul.

Segundo o Manaustrans, outro carro, ainda não identificado, bateu no veículo das vitimas. o que fez o automóvel capotar. O condutor que teria causado o acidente fugiu sem prestar socorro às vítimas.

Ainda segundo o Manaustrans, as mulheres foram atendidas pelo Samu e levadas ao Pronto-socorro 28 de Agosto, onde passaram por procedimentos médicos e seguem internadas.

O veículo foi removido da via uma hora após o acidente e não causou congestionamento na avenida. O caso foi registrado no 12º DIP, que vai analisar as câmeras de segurança do local.

Ana Sena

EM TEMPO