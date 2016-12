Motorista atropela motociclista e foge sem prestar socorro

O motociclista Abranir Teixeira de Oliveira Filho, 28, teve uma grave fratura na perna esquerda após ser atropelado pelo motorista de um Corsa Classic, de cor e placa não informadas, na tarde deste sábado (10). O acidente ocorreu, por volta das 16h, na avenida Constantino Nery, nas proximidades do Olímpico Clube. O condutor do carro fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com o cabo da PM, Rick Fábio, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o motociclista voou alguns metros, após o carro colidir com a motocicleta, modelo Titan, de cor cinza e placa JXY-8873. A vítima bateu na plataforma de ônibus – que fica no canteiro central da via.

A viatura 6318 foi deslocada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e isolou parte da via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu Abranir até o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul.

O motociclista estava com a namorada na motocicleta no momento do acidente. Fernanda da Silva Pereira, 21, não sofreu escoriações e acompanhou o companheiro até a unidade hospitalar. Um Boletim de Ocorrência (B.O) deve ser registrado para o motorista responder pelo acidente.

