Motor superaquece e ônibus pega fogo na avenida das Flores

Um ônibus da empresa Açaí Transportes Coletivos, que opera os serviços em Manaus, foi totalmente destruído pelo fogo durante um incêndio, na noite desta terça-feira (25), na avenida das Flores, Zona Norte de Manaus. Há suspeitas de pane mecânica.

De acordo com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), no momento do incêndio não havia pessoas no veículo.

Policiais militares informaram que o motorista do ônibus, que não teve a identidade revelada, disse em depoimento que o motor do veículo superaqueceu. “Ele percebeu o início do fogo e estacionou o ônibus no canteiro central da avenida”, informou um PM.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, houve algumas explosões no local. A área foi isolada e o trânsito no local foi desviado.

Isac Sharlon

EM TEMPO

