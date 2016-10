Motoqueiros arrecadam brinquedos para doar a crianças carentes do bairro Colônia Terra Nova

Fazer a diferença na vida de alguém é uma tarefa difícil, no entanto, o grupo de Motoclube Bodes do Asfalto decidiu usar a paixão pela estrada para arrecadar brinquedos que serão doados a 400 crianças carentes do bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte, no próximo dia 12. Um dos integrantes do grupo, o professor universitário Dércio Luiz Reis, conta que os Bodes do Asfalto costumam arrecadar doações para diversos fins sociais, mas essa é a primeira grande ação do motoclube voltada para crianças.

“Essa é a nossa primeira ação desse jeito, porque antes a gente fazia uma coisa interna, do grupo, uma ação para grupos pequenos. A gente fazia em instituições, fizemos no Janelly Doll, por 2 anos, mas, queríamos expandir essas ações porque atendíamos uma média de 30 crianças e queríamos atender um pouco mais. E hoje, a gente vai fazer a ação em uma comunidade onde tem 400 crianças”, explica.

Reis destaca que a primeira arrecadação de brinquedos aconteceu há duas semanas, em um evento do motoclube, no centro de convecções, o sambódromo, localizado na Zona Oeste. As pessoas que chegavam com um brinquedo para doar, ganhavam o direito de passear na garupa de motos de alta potência. “Nesse fim de semana faremos mais uma ação arrecadando brinquedos com pessoas conhecidas da gente. Nossa primeira ação foi no sambódromo e reuniu muita gente, foi um sucesso. Nós recebemos bastante brinquedos e estamos com vários canais abertos para receber essas arrecadações, por meio do WhatsApp, pelo número 98453-7777, e pelo projeto Tchibum, que é nosso parceiro”, informa.

Conforme Reis, o motoclube, que também é um grupo ligado a maçonaria, tem várias ações sociais voltadas para ajudar a sociedade. O grupo, que existe há 7 anos em Manaus e possui 40 associados, atribui essa sensibilidade aos problemas do próximo, aos ensinamentos da sociedade maçônica.

“Já estamos há muito tempo fazendo esse tipo de ação. A gente faz ações com vários parceiros, pretendemos transformar isso em uma ação permanente. Pretendemos arrecadar qualquer tipo de doação em todos os locais que o motoclube estiver. Já fizemos ação para recolher doações para o pessoal da enchente, e ano que vem, no nosso aniversário, pretendemos fazer uma outra ação para arrecadar aquilo que for necessário naquele momento. A gente olha para a sociedade e se faz presente”, comenta.

Motoboys

Pensando em levar um pouco mais de alegria para crianças portadoras de HIV, no dia dedicado aos pequeninos, associados da Associação Motoboys Manaus também vão arrecadar brinquedos para serem doados às crianças da Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida). A ação envolve mais de cem associados e tem como proposta arrecadar brinquedos novos ou em bom estado para uso e proporcionar um dia de lazer para as crianças atendidas pela instituição, com a execução de brincadeiras com palhaços, pula-pula, lanches e cortes de cabelo.

De acordo com o vice-presidente da Associação Motoboys Manaus, Leandro Gama, a iniciativa faz parte do interesse coletivo dos associados, a maioria, pais de família que sustentam os filhos com o trabalho de motoboy, em Manaus. “Nós fazemos isso porque sabemos que existem muitas crianças que ficam esperando por um brinquedo em datas como esta”, afirma.

Gama destaca ainda que a iniciativa também visa mostrar para a sociedade que os motoboys são pessoas de bem. “Somos trabalhadores e pais de família, mas muitas vezes não somos bem-vistos e, em alguns casos, tratados como marginais. Essas ações ajudam a mostrar o contrário, além de levar alegria para crianças e familiares”, pontua.

Por Michelle Freitas

Jornal EM TEMPO