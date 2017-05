Motoqueiro é preso após fugir da Polícia e bater contra muro na Cidade Nova

Um homem identificado como Ruan Collins da Silva Dias, de 21 anos,foi preso por suspeita de roubo e posse de drogas, por volta de 22h deste domingo (29), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. De acordo com as informações da Policia, durante uma barreira da “Operação Onça” por volta de 22h10 na Rua Ibateguara, Conjunto Oswaldo Frota 1, bairro Cidade Nova, a equipe se deparou com um homem pilotando uma motocicleta modelo Honda CG, placa PHG 1636, que fugiu, ao perceber a barreira policial.

Ele foi detido no Conjunto Oswaldo Frota no momento em que perdeu o controle do veículo e colidiu com um muro de concreto. No local, populares o reconheceram como autor de diversos roubos e tentaram agredí-lo. O motoqueiro foi preso em flagrante.

Em consulta ao sistema de segurança foi constatado que a moto que o infrator pilotava possuía restrição de roubo. Com ele,também foram encontradas 10 porções possivelmente de maconha e uma quantia de R$ 27 em espécie.

Após ser conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa para atendimento médico, foi apresentado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.