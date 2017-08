Motociclista tem cabeça esmagada em acidente com ônibus

O motociclista Olisvaldo Nascimento Conceição, de 47 anos, morreu após a motocicleta em que ele estava, modelo Hornet 600, se envolver em um acidente de trânsito com o ônibus da linha 448. Ele teve a cabeça esmagada pelo veículo. O caso ocorreu na avenida Torquato Tapajós no início da manhã deste domingo (27), por volta das 6h.

De acordo com testemunhas, o motociclista perdeu o controle do veículo, bateu no meio fio e caiu na pista, em direção ao coletivo. O ônibus que trafegava no momento da queda, passou com roda dianteira por cima de Olisvaldo, que teve a cabeça esmagada. Aparentemente, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), a vítima estava sem capacete.

O acidente ocorreu na faixa azul, no sentido centro-bairro. Os policiais militares foram acionados e informaram que o homem teve morte instantânea. O motorista do ônibus permaneceu no local para dar depoimento sobre o ocorrido. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção do corpo.

Bruna Souza

EM TEMPO

