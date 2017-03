Motociclista morre em acidente de trânsito na avenida Timbiras

Um motociclista, identificado apenas como Luiz Carlos e sem a idade revelada, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no final da manhã desta quarta-feira (22). As informações são do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

O Manaustrans informou, por meio da assessoria, que dois veículos estavam envolvidos no acidente: um micro-ônibus Marcopolo Vollare, de placas NOT-7753 e uma moto, modelo Honda CB 300, de placas OXM-6830.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima, o motociclista, morreu no local.

De acordo com o órgão, a dinâmica do acidente – se os veículos estavam em vias opostas, por exemplo – só é concluída após perícia técnica feita por agentes da Polícia Civil. Imagens que circulam em grupos de WhatsApp mostram a vítima debaixo do micro-ônibus, sem capacete.

Rosianne Couto

EM TEMPO