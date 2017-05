Motociclista morre depois de ser arremessado por caminhão no igarapé

O industriário Renato da Silva Muniz, de 41 anos, morreu na noite deste domingo (21) no Hospital Pronto-socorro João Lúcio em decorrência de um acidente de trânsito que aconteceu na tarde de domingo (20), entre as avenidas Marquês de Silveira e Tefé, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista de uma caminhão estava embriagado, invadiu a contramão e bateu na motocicleta que Renato pilotava. O industriário foi arremessado e caiu à margem de um igarapé.

Renato foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o pronto-socorro, onde não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 20h40. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do caminhão foi autuado por homicídio culposo no trânsito, quando não há intenção de matar. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O suspeito deve ser encaminhado para uma audiência de custódia nesta segunda-feira (22).

Daniel Landazuri

EM TEMPO