Motociclista morre após colidir com grade do TRE durante fuga; suspeito assaltou mulher antes do acidente

Segundo informações repassadas por populares aos policiais militares da 1ª Companha Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 17h40, deste domingo (30), um homem identificado como Pedro Thiago Cidrone Santos, 24, morreu após colidir com a grade de proteção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na rua Valério Botelho de Andrade, Zona Centro-Sul. Ele teria assaltado uma mulher no bairro São Francisco, na Zona Sul, minutos antes do acidente.

Conduzindo uma moto branca de placa OXM 0316, Thiago, que estava em alta velocidade, fugiu com a bolsa da vítima. Porém, durante a fuga, o suspeito colidiu com a sarjeta e depois com as grades do órgão. Muitos curiosos se aglomeraram no local. Eles acompanhavam a apuração do segundo turno das eleições municipais de Manaus.

O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para averiguar o caso e uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) organizou o tráfego de veículos.

Localizado na Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul, o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) investiga o caso e apura as procedências criminais do individuo.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO