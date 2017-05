Motociclista morre ao ter crânio esmagado e duas pessoas ficam feridas durante acidente em PF

Um acidente, entre motocicletas e uma carreta, deixou um morto e duas pessoas feridas na manhã deste domingo (28), no município de Presidente Figueiredo (distante 130 km de Manaus).

Segundo informações do investigador da delegacia do município, que não quis se identificar, o acidente aconteceu por volta das 6h, nas proximidades da Praça Cívica.

A vítima, Heliwd Batista Neves, 26, perdeu o controle e colidiu com pneu dianteiro do caminhão. Ele morreu na hora. Com o impacto, pedaçõs de massa encefálica do motociclista ficaram espalhadas pela praça.

Durante a colisão, uma moto que vinha atrás do veículo, freiou bruscamente e o condutor e passageiros foram ao chão, sofrendo ferimentos leves. Os dois foram conduzidos ao hospital do município por um veículo particular, que passava pelo local e o condutor prestou auxílio.

Laize Minelli

EM TEMPO