Motociclista morre ao ser arremessado contra cabine de caminhão no Coroado

Anderson estava com uma mulher na motocicleta, que ficou ferida e foi socorrida – Divulgação/Manaustrans

Um grave acidente na manhã deste sábado (29) terminou com uma pessoa morta e outra ferida na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus, nas proximidades da Feira do bairro. O motociclista Anderson Soares Rubens, de 24 anos, morreu após ser atingido por um veículo e arremessado contra o “cavalo mecânico” de um caminhão, que passava no local. Dois acidente foram registrados na via nesta manhã.

De acordo com os dados coletados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Anderson estava acompanhado de uma mulher, que também ficou ferida. Eles estavam na motocicleta quando foram atingidos por um Prisma, supostamente em alta velocidade.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra a cabine do caminhão e morreu na hora. Já a mulher teve escoriações pelo corpo e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O nome dela não foi revelado.

O caso ocorreu às 6h40. Os policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram acionados e isolaram a área até a chegada do Instituto Médico Legal (IML) para a retirada do corpo.

Outro Caso

Por volta das 7h30, um ônibus alternativo e um carro de passeio, modelo Pálio, de cor prata, também colidiram na rotatória do bairro São José. De acordo com o Manaustrans, não houve vítimas. Foram registrados apenas danos materiais. Agentes de trânsito foram acionados e orientam os motoristas. O congestionamento chega até a sede do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Em nova colisão na Cosme Ferreira, houve apenas danos materiais

Bruna Souza

EM TEMPO