Motociclista fica ferido em colisão no Nova Cidade

Um homem, ainda não identificado, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito, na tarde desta quinta-feira(18), na avenida Cracau, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Luciano da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com informações dos moradores da área, o homem estava dirigindo uma motocicleta, de características não reveladas, quando se chocou com um carro, modelo Eco Sport, de cor vermelha. No entanto, quando a polícia chegou ao local, a vítima já tinha sido removida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo policiais da 15ª, a vítima foi levada para o SPA do Galileia. Ainda não há informações sobre o quadro de saúde do homem.

A reportagem entrou em contato com o Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), mas a assessoria informou que até às 16h30 não havia sido chamada para atender esta ocorrência.

Bruna Chagas

EM TEMPO