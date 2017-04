Motociclista fica ferido em colisão com triciclo

Claudemir da Silva Melo, de 47 anos, ficou ferido ao colidir com um triciclo, na noite desta terça-feira (11), no município de Parintins (localizado a 368 km de Manaus). A vítima dirigia uma motocicleta e não percebeu a aproximação do veículo ao dobrar na equina da rua coronel Araújo, no Centro da cidade.

Ao chegar ao local, a equipe dos bombeiros verificou que a vítima estava deitada e consciente. Eles fizeram a imobilização da coluna cervical, um curativo compressivo na perna e, em seguida, Claudemir foi colocado em uma prancha rígida.

O motociclista, que dirigia uma moto, modelo Twister, de placa JXA-8443 e de cor cinza, foi socorrido por policiais militares e bombeiros. Ele foi levado ao Hospital da cidade com escoriações pelo corpo e um ferimento exposto no pé.

Com informações da assessoria