Motociclista fica ferido em acidente entre carro, moto e ônibus na Constantino Nery

O motociclista foi levado ao SPA do São Raimundo – Fotos: Divulgação

Um acidente envolvendo uma motocicleta, um ônibus da linha 623 e um carro de passeio deixou lesionado o vigilante, Heitor Ferreira Mar, 33 , na avenida Constantino Nery, altura do bairro Presidente Vargas. O acidente aconteceu ao lado do Terminal de Integração 1 (T1), Zona Sul de Manaus, no início da noite desta segunda-feira (5).

Segundo o motorista do ônibus, Antoniano Júnior, o acidente foi provocado pela motorista do veículo, um Renault de placas NOP-8572.

“Eu estava parado na faixa da esquerda, aguardando para entrar no terminal, quando a moça quis mudar para a faixa ao lado da minha, mas não viu a moto. Apenas ouvi um barulho forte e olhei no retrovisor, a moto estava com uma roda presa sob o carro e a outra caiu por cima do pé do piloto”, disse ele.

A vítima foi levada ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro São Raimundo, na Zona Oeste, por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No local foi constatada uma torção no tornozelo de Heitor, que foi conduzido ao Pronto Socorro 28 de Agosto para exames mais detalhados.

Um agente foi deslocado até o local para organizar o trânsito, que, no horário com maior movimentação de veículos, ficou ainda mais complicado na área, com reflexos em ruas adjacentes.

Raphael Sampaio

