Motociclista fica ferido após colidir em traseira de caminhão na Zona Leste

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou, ao menos, uma pessoa ferida na noite desta quarta-feira (26), na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi registada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). Segundo um PM, quando a viatura chegou ao local, a vítima já tinha sido levada para um hospital.

“Recebemos o chamado por volta das 22h30, mas quando chegamos ao local constatamos que a vítima, que estava pilotando a motocicleta modelo hornet, de cor branca e placa não identificada, já havia sido socorrida por cidadãos comuns. As informações preliminares são que a vítima tenha sido levada para o Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste”, informou um PM.

Ainda de acordo com a polícia, o condutor do outro veículo envolvido na colisão, um caminhão de água, permaneceu no local até a chegada polícia e, segundo informações de populares, prestou apoio a vítima. “Ao que tudo indica, o motociclista não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão. Também não é possível afirmar com exatidão qual o limite de velocidade dos dois veículos no momento do impacto”, contou um policial.

O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat). Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da motocicleta.

Outro caso

Uma colisão, entre uma motocicleta e um ônibus da empresa Via Verde, na noite de hoje, por volta das 20h, deixou uma pessoa ferida no cruzamento das avenidas Sete de Setembro e Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul da capital. Na ocasião, a moto ficou presa embaixo do ônibus e o trânsito no local precisou ser desviado até a chegada das equipes de perícia da empresa de ônibus e da Polícia Civil do Amazonas.

Informações preliminares apontam que o condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações e passa bem. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) orientam condutores que desejam passar pelo local.

Isac Sharlon

EM TEMPO