Motociclista e garupa ficam feridos em colisão com ônibus na Constantino Nery

No fim da tarde desta terça-feira (2), duas pessoas ficaram feridas após colisão com um ônibus do transporte público de Manaus, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, nas proximidades de uma faculdade. Outro acidente, desta vez na Zona Norte, deixou uma mulher ferida após ser atropelada por um carro.

De acordo com testemunhas, o motociclista e uma mulher que estava garupa estavam trafegando na Constantino Nery, quando o coletivo, que seguia no sentido centro-bairro, tentou sair da faixa azul (na esquerda) para a faixa direita. O condutor, que não teve o nome revelado, pretendia pegar passageiros numa parada de ônibus localizada perto da unidade de ensino superior.

O motorista teria demorado para sinalizar a mudança de faixa e atingiu a motocicleta, que estava na faixa central. O profissional que dirigia o coletivo, que pertence a Via Verde, não fugiu do local e prestou assistência aos feridos.

As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da cidade. Aparentemente, elas tiveram algumas lesões sem gravidade pelo corpo, mas o atendimento médico foi necessário para verificar se não houve hemorragia interna.

Outro Caso

Uma mulher, que não teve o nome revelado, também foi atropelada por um carro – de características não informadas – quando tentava atravessar a avenida Noel Nutels, sentido centro-bairro, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, a mulher tentava acessar a plataforma de ônibus que fica no canteiro central da via e atravessou onde não há faixa de pedestres.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada para um hospital da capital.

