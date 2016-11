Motociclista colide com carro funerário ao tentar ultrapassagem na avenida Constantino Nery

Um homem, identificado como João Messica, 33, que conduzia uma motocicleta, modelo Falco, de cor preta e placa PHF-8691, colidiu com um carro funerário na tarde desta terça-feira (29), por volta de 15h, na avenida Constantino Nery, sentido centro-bairro. A colisão ocorreu em frente da Escola Estadual Sólon de Lucena e o motociclista foi levado para um hospital da capital amazonense.

Josué Souza, 44, que prestava serviço para uma empresa de funerária no momento do acidente, dirigia o veículo, modelo Ducato, de placa PHB-1044. Segundo ele, o motociclista realizou uma ultrapassagem perigosa pela faixa azul e colidiu na lateral do carro funerário.

“Ele fez uma ultrapassagem que não devia. Deu sorte, pois eu estava em velocidade baixa e, por pouco, eu poderia ter tirado a vida de um ser humano. Não tenho culpa e não me omito a nenhum tipo de esclarecimento. Tenho certeza de que todos que viram o acidente estão ao meu favor”, falou o motorista da funerária, que seguia para remover um corpo em um velório no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

Uma viatura do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (CBPM), que passava pelo local, atendeu a ocorrência e organizou o tráfego de veículos. Em ambos os sentidos da via houveram engarrafamentos. Câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS) captaram as imagens da colisão.

O motorista Josué Souza não chegou a prestar socorro, já que uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que coincidentemente transitava na via no momento do fato, atendeu a vítima. João Messica sofreu várias escoriações pelos braços e parte do tórax e foi levado às pressas para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul.

Não houve autuação criminal e os envolvidos foram liberados. Somente haverá procedência na ocorrência após um registro oficial ser realizado na delegacia por parte da vítima.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO