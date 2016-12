Motocicletas irregulares são apreendidas e suspeitos de assaltos presos na ‘Operação Pescador’

Com barreiras fixas para revista de pessoas e veículos, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prendeu dois suspeitos armados e apreendeu 287 motocicletas irregulares durante a execução da ‘Operação Pescador’, na noite desta sexta-feira (2), nas Zonas Norte, Leste e Oeste de Manaus.

A operação foi realizada nos bairros Cidade Nova, Novo Aleixo, Colônia Terra Nova e Conjunto Nova Cidade, localizados na Zona Norte, Jorge Teixeira, São José, Tancredo Neves e Cidade Deus, Zona Leste, e Compensa, Santo Agostinho e Santa Etelvina, Zona Oeste, além do conjunto habitacional Viver Melhor.

Em uma das abordagens, os policiais prenderam dois homens armados com revólver calibre 38, que seria utilizado, segundo eles, para realizar assaltos. Eles foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, as motocicletas são o meio de transporte mais utilizado para cometer crimes de assaltos em Manaus.

“Nossa intenção é coibir os crimes de roubo e homicídios em Manaus, tirando de circulação esses veículos e inibindo a ação de criminosos, por meio da nossa presença nas ruas, em reforço as ações das polícias Civil e Militar”, disse.

Cerca de 120 policiais participaram da ação, que contou com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), que utilizou guinchos para remover veículos irregulares.

Foram realizadas abordagens a 60 pessoas, 287 motocicletas, das quais 20 foram apreendidas por irregularidades na documentação e 30 carros, sendo um apreendido por estar em situação irregular.

Com informações da assessoria