Motoboy suspeito de latrocínio na Zona Leste é preso; homem contabiliza sexta prisão na ficha policial

O motoboy Orlan de Oliveira Pereira, 37, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (7) na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), suspeito de ser o autor do latrocínio que vitimou o servente de obras Lucas Espírito Santo de Oliveira, 20, ocorrido no dia 8 de outubro deste ano, na Zona Norte de Manaus.

O suspeito foi preso na última sexta-feira (4) no momento em que trafegava pela rua Rouxinol, Conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, Zona Leste da cidade, em uma motocicleta modelo Falcon, de cor vermelha placa NAI-2541 utilizada no crime. Com o motoboy os policiais civis apreenderam uma arma de fogo calibre 38 e duas munições intactas.

Segundo o delegado Adriano Félix, titular da Derfd, Orlan estava sendo investigado desde o dia do latrocínio e foi apontado por diversas vítimas como sendo o homem que assaltava nas ruas e em paradas de ônibus do bairro Cidade de Deus, Zona Leste.

“Essa é a sexta vez que o motoboy é preso, sempre pelos mesmos crimes, de roubo majorado, receptação e agora por latrocínio”, informou o delegado.

O delegado informou, ainda, que durante o depoimento Orlan confessou o latrocínio e foi reconhecido por um amigo de Lucas Espírito Santo, que conseguiu fugir no momento do crime.

Adriano Félix encaminhou o revólver calibre 38, com duas munições intactas, para exame de balística para saber se foi a mesma arma utilizada na morte do servente.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria