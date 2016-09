Moto colide com caminhão e deixa uma pessoa morta no Tarumã

Roldeney Tavares Martins, 23, morreu nesta quarta-feira (29) em um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e a motocicleta, na avenida Ponta Negra, localizada na comunidade Parque Solimões, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

O fato aconteceu quando o caminhão saía da rua Tarumã, às 11h15, em direção à avenida Ponta Negra, quando houve a colisão com a moto.

De acordo com a equipe 20ª Companhia Integrada Comunitária (Cicom), o homem, não identificado, que conduzia a moto, ao perceber que iria bater no caminhão, saltou do veículo, e conseguiu se salvar. Rodney, que estava na garupa, não viu o que aconteceu e foi atingido pelo caminhão.

O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, ainda parou para prestar socorro, mas Roldeney veio não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. Segundo populares, o irmão da vítima, Roderlan Tavares Martins, 26, esteve no local e o reconheceu.

Ainda segundo a polícia, uma testemunha, não identificada, informou que houve imprudência por parte do motorista da motocicleta, que chegou a ser encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales.

Até o momento desta publicação, a polícia informou que o motorista do caminhão, o condutor da motocicleta e a testemunha estão prestando depoimento sobre o ocorrido no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

