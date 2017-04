Motéis ‘congelam’ preços para atrair mais clientes

A manutenção do ramo de motéis, no Amazonas, para que os estabelecimentos não percam clientes durante o período de instabilidade financeira, depende do “congelamento” dos preços. Em todo Brasil, segundo um levantamento feito pelo site Guia de Motéis, especializado no assunto, as principais capitais ajustaram os preços em média 4,57% abaixo da inflação, que foi 6,29% ano passado. Há suítes a partir de R$ 35 e outras que custam R$ 1,2 mil.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado do Amazonas (Sindhotel-AM), que também enquadra os motéis, José Roberto Tadros, afirma que o Amazonas acompanhou essa estratégia dos preços necessária para não perder espaço no mercado, uma vez que esse tipo de serviço não é tão fundamental ou importante em um momento de crise e desemprego. “Em meio a uma série de outras prioridades, como alimentação e vestimenta, esse mercado se torna supérfluo, fica para depois, os clientes agora priorizam o indispensável”, comenta Tadros.

No ano passado, esse mercado teve uma queda de 30%, uma realidade que acontece por toda cidade.

José Roberto Tadros explica também que a tendência nesse período obteve mínima margem de lucro das empresas, o que obrigou os empresários a adotarem medidas que mantivessem ou até atraíssem mais clientes.

“Nesse segmento de alta rotatividade, esses reflexos serão sentidos sempre. Dessa maneira, novos investimentos se tornam mais necessários. Quando o lucro cai, a qualidade do serviço também cai”, pontua.

O empresário citou, como exemplo, a rede hoteleira, que está desempregando e fechando empreendimentos em todo o Brasil. Os que estão em funcionamento são novos, estão se aguentando ou se já sofreram desgaste do tempo, não estão fazendo a manutenção devida. “Em 2016, não teve crescimento, o mercado está querendo deslanchar somente agora”, completa Tadros.

Táticas

O proprietário de três motéis em Manaus, Petrônio Machado, confirma que nos seus negócios não há reajuste dos preços há 3 anos, nem no valor de hospedagem, nem na alimentação.

Pelo contrário, o empresário conta que o período normal de três horas por hospedagem saltou para 12 horas com o mesmo preço. “Os estabelecimentos de luxo, como Aphrodite e Eros, passaram para 12 horas. Outros inferiores permaneceram em 6 horas”, conta.

Os preços nesses estabelecimentos variam por suíte, que pode ir de R$ 35, até R$ 1,2 mil, no Eros Motel, Aphrodite Park Motel e Chateou Motel, por exemplo.

De acordo com Petrônio, essas mudanças foram estratégicas para captar mais clientes, porque havia noites em que os quartos dos motéis ficavam totalmente vagos.

“A hospedagem da madrugada caiu consideravelmente, por este motivo, mudamos para 12 horas, para ver se chama gente”, relata o empresário.

Medidas para fidelizar

A gerente do Playboy Motel, Luiza de Marilac, informa que, como estratégias para fidelizar o cliente, a empresa tem feito principalmente promoções de preços e também aderiu ao congelamento da tabela, que já dura um ano.

Atualmente, os valores variam de R$ 99 para uma suíte executiva, até R$ 449 para uma suíte imperial. O último reajuste de 3,5% nos preços das suítes Playboy Motel foi feito em março do ano passado. “Outras estratégias que usamos foi incluir almoço executivo nas diárias e tem funcionado bastante”, conta.

Com essas estratégias, Luiza afirma que a meta é que os hóspedes permaneçam no estabelecimento por mais tempo usufruindo do ambiente com piscina, sauna, hidromassagem e outros serviços pelo mesmo preço de antes. “As estratégias trouxeram resultados positivos. Houve época em que, na madrugada, não havia nenhum hóspede e agora, já vão algumas pessoas. Também é preciso que haja reformas nos apartamentos, melhorando a qualidade do serviço para tentar sair dessa crise”, completa.

Joandres Xavier

EM TEMPO