Mostra tecnológica destaca projetos de bolsistas da Fapeam

Os resultados de projetos desenvolvidos pelos cientistas juniores do Programa de Formação de Recursos Humanos em Tecnologia da Informação (RH-TI), no segmento de games, robótica, aplicativos e realidade aumentada, foram apresentados nesta terça e quarta-feira, dias 6 e 7, respectivamente, no Seminário e Mostra de Ensino Tecnológico do RH-TI, na Escola Estadual Senador Petrônio Portella, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O programa desenvolvido pelo Governo do Amazonas via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) em parceria com a Secretaria de Educação do Estado (Seduc) estimula estudantes a partir do segundo ano do ensino médio a seguirem carreira acadêmica profissional nas áreas de Tecnologia da Informação no Amazonas.

Na mostra foi possível conhecer quase 20 projetos científicos desenvolvidos por 26 alunos de seis escolas públicas. Um dos projetos em destaque foi o aplicativo Infracid, que permite maior interação entre a população e os órgãos públicos.

De acordo com uma das desenvolvedoras do Infracid, a estudante Kassia Gabriele, a equipe percebeu que a ferramenta pode melhorar a interação entre a população e os órgãos públicos facilitando o envio de sugestões e melhorias para cidade. No momento, o aplicativo é voltado para serviços relacionados à infraestrutura, mas a equipe já trabalha na ideia de acrescentar outros serviços, explicou a cientista júnior.

“A ferramenta facilita a vida da sociedade que pode informar as necessidades de melhorias na cidade diretamente ao órgão público responsável por aquele setor. O aplicativo torna mais rápido a resolução de diversos problemas de infraestrutura na capital”, informou.

Outro projeto criado pelos bolsistas do RH-TI foi o aplicativo Vegreen voltado para pessoas vegetarianas que traz informações nutricionais e rede de restaurantes, especificamente, de Manaus, direcionados a este público. O aplicativo foi apresentado na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), considerada uma das maiores feiras de tecnológicas do país, no mês de novembro, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul.

“O aplicativo é uma ferramenta tecnológica para auxiliar a vida de usuários vegetarianos, contribuindo para sua adaptação social e a disseminação do vegetarismo perante a sociedade com a finalidade de interligar pessoas que compartilham o mesmo estilo de vida” contou o estudante James Júnior.

O caroço do tucumã, geralmente, descartado no lixo se transformou em carvão sustentável nas mãos dos cientistas juniores. O produto além de apresentar uma nova forma de uso dos resíduos fruto ainda contribui para preservação do meio ambiente.

Durante a mostra tecnológica também foi apresentado à produção dos cientistas juniores no segmento da robótica, aplicativos, games, realidade aumentada. E trabalhos que foram finalistas na Mostratec, Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia (Fenecit) e Ciência Jovem.

Potencial

Bolsista do RH-TI, Cauã dos Santos Rabelo disse que sempre gostou da área de Tecnologia da Informação, mas que foi por meio do programa da Fapeam que descobriu o seu potencial e capacidade para criar e desenvolver projetos. “Todos temos potencial e o programa me mostrou isso, que tenho capacidade para transformar o mundo. E que posso criar algo que irá beneficiar, de alguma forma, a sociedade. Eu sempre pensei que se precisasse de algo alguém criaria para mim. Mas, vejo agora que eu posso fazer isso. Mudei totalmente minha vida e minha forma de pensar”, contou o estudante.

A diretora da Escola Estadual Senador Petrônio Portella, Sandra Tavares informou que o programa tem despertado o interesse até mesmo de outros alunos a ingressarem em programas de iniciação científica. “O programa tem crescido muito nos últimos anos. Os alunos demostraram seus talentos, habilidades e hoje em dia está ali para todo mundo. Os estudantes tiveram a oportunidade de apresentar as pesquisas desenvolvidas por eles para outras pessoas de outros Estados também. Então isso é muito gratificante para os professores e, principalmente, aos alunos”, afirmou.

A coordenadora do programa RH-TI, Rosângela Torres parabenizou os alunos pelos trabalhos desenvolvidos e disse que os estudantes são esperança de um futuro melhor. “Nosso esforço é fazer com que desperte este interesse nos estudantes de resolver os problemas sociais”, explicou.

A diretora técnico-científica da Fapeam, Andrea Waichman destacou que o Amazonas é o Estado pioneiro no Brasil a aliar o ensino da educação básica à iniciação científica nas áreas de tecnologia da informação e da engenharia. E que a iniciativa, apesar de parecer restrita a determinada área, é essencial para novo modelo de ensino que se pretende implantar no ensino médio.

“Esse programa tem ganhado reconhecimento internacional por conta da interação entre o ensino básico e a universidade. É uma experiência única e diferenciada para o aluno. Queremos que essa transformação atinja não apenas o estudante, mas também os professores. O RH-TI se mostrou um programa de sucesso”, destacou a diretora técnico-científica.

Com informações da assessoria