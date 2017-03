Mostra gratuita de fotografia homenageia mulheres em Manaus

Em homenagem às mulheres, a fotógrafa Laryssa Gaynett, 20, lança nesta quinta-feira (9) uma mostra de fotografias, a partir das 19h, no Impact Hub, localizado avenida Efigênio Salles, 1299 – Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus. Os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer o trabalho e o mais novo projeto da profissional, o ‘Viver o Feminino’, que foi idealizado em conjunto com a produtora de moda, Chay Santos. Ainda nesta noite, haverá um coquetel de abertura.

De acordo com Laryssa, a ideia de fazer a mostra surgiu a partir do convite do estabelecimento, que buscou um trabalho com inspiração no Dia Internacional das Mulheres.

“Na mostra vou apresentar algumas fotos do meu trabalho, principalmente, aquelas que tiro de mulheres. Vou aproveitar para apresentar o projeto, que foi criado há quase um mês com a Chay. Além das imagens, vamos apresentar um pouco das histórias de mulheres de diferentes atividades, que inspiram as novas gerações”, explicou.

Laryssa, que é estudante do curso de Publicidade e Propaganda, fotografa há quatro anos, principalmente, mulheres e temas relacionados à moda. Ela conta que as inspirações surgem a partir de um olhar diferenciado de tudo que ela percebe.

“Sempre gostei de fotografia e isso se intensificou quando eu ganhei uma câmera. Passei a estudar pela internet, tirar fotos de amigas e depois comecei a ser convidada para os trabalhos. Eu vejo os locais, analiso fotos de outras pessoas, até mesmo de filmes. Cores, ângulos diferentes, entre outros detalhes, e eles acabam inspirando meu trabalho”, detalhou.

A mostra de fotografias ficará em exposição durante o mês de março, de segunda a sexta, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

Manoela Moura

EM TEMPO