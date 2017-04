Mostra de Teatro tem apresentações gratuitas para todas as idades

Até o domingo, dia 30, o público que for ao Les Artistes Café Teatro, no Centro, poderá conferir mais de dez espetáculos teatrais promovidos pela Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) durante a 11ª Mostra de Teatro do Amazonas. Os espetáculos estão sendo apresentados em dois horários: às 10h para o público infantil e às 20h para os adultos, com entrada gratuita. A programação completa está disponível na Agenda Cultural do portal vivamanaus.com.

A Mostra, que teve sua primeira fase realizada em março, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult). Nesta segunda etapa, 13 espetáculos passarão pelo palco do Café Teatro até o último dia do evento. Na manhã desta terça-feira, 25, o ator Richard Harts apresentou o espetáculo “O Circo de um Piteco Só”, que esse ano comemora dez anos de criação.

”Sempre apresentei o espetáculo com alguns artistas, mas este ano comecei a fazê-lo em solo, de forma independente para trazer a alegria para criançada. Pretendo fazer assim por algumas vezes mais”, comentou.

Em cena, por meio do “Piteco”, Richard presta suas homenagens aos artistas, mostrando as dificuldades da classe que são superadas com o sorriso de quem assiste o espetáculo.

Abertura

Na segunda-feira, 24/4, primeira noite desta segunda etapa da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas, o espetáculo “Abaporutação”, escrito e dirigido por Dimas Mendonça, que também é o ator do monólogo, retratou a ironia da pressão que o ser humano sofre para obter sucesso na vida.

A obra possui uma estrutura de cenário e palco que fogem do tradicional e, segundo Mendonça, a ideia central da peça é causar impacto na plateia. “É uma reflexão que eu provoco no público, para que as pessoas repensem as suas formas de vida, a maneira como veem a religião, a família e a própria arte, que são temas que coloco em cena”, afirmou.

Tércio Silva, membro da diretoria da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) explicou que a Mostra acontece anualmente e este ano ela foi dividia em dois módulos. O primeiro aconteceu nos dias 27 e 28/3 no Teatro Amazonas, sendo agora o segundo módulo, com apresentações infantis às 10h e os espetáculos adultos às 20h.

Com informações da assessoria