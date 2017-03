Mostra de Teatro do Amazonas apresenta “Os Saltimbancos”

Fechando a primeira etapa da 11ª Edição da Mostra de Teatro do Amazonas, a Companhia Trilhares apresenta para o público infanto-juvenil a clássica obra ‘Os Saltimbancos’, de Chico Buarque. A única sessão da peça será às 16h desta quarta-feira (29), no Teatro Amazonas, com ingressos a R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada para estudantes com carteira).

O clássico infantil ‘os Saltimbancos’ atravessa gerações com o mesmo brilho. A história traz a luta de quatro bichos contra a máquina opressora, exploradora e cada vez mais exigente, uma conotação do sistema capitalista: opressor versus oprimido. Inspirada na clássica adaptação de Chico Buarque de Holanda, o espetáculo marca o primeiro musical da Cia. Trilhares.

No palco, a companhia entra em cena para levar ao público infantil, toda a essência da adaptação da obra, com as músicas conhecidas pelas crianças e com um cenário que ganha vida, através do Teatro de Sombras.

As atividades da 11ª Mostra de Teatro do Amazonas, que têm o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), voltarão para uma segunda etapa, de 24 a 30 de abril, com 14 espetáculos no Les Artistes Café Teatro.

Com informações da assessoria