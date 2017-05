Mostra Científica com pesquisa, palestras e mini-cursos gratuitos começa nesta segunda

Reutilização de contêineres como moradia, desenvolvimento de drones de baixo custo, a importância das árvores no embelezamento da cidade e na qualidade de vida da população, incubadoras sociais e análise do case de economia solidária a partir da criação de moedas sociais são alguns dos temas de estudos realizados por universitários durante a Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia 2017, realizada pela Faculdade DeVry Martha Falcão, partir desta segunda-feira (8). O evento conta com 60 atividades diferentes entre palestras, mini-cursos, mostras e apresentações e vai até quarta-feira (10).

As palestras e visitação aos relatos orais dos trabalhos apresentados são abertos ao público. Apenas as oficinas e minicursos são voltados ao participantes da Mostra.

De acordo com a assessoria, a Mostra de Pesquisa em Ciência e Tecnologia DeVry Brasil é um evento nacional que ocorre, simultaneamente, nas instituições que integram o grupo educacional no País. Toda programação é gratuita.

Em Manaus foram contempladas 13 áreas do Conhecimento como Educação, Psicologia, Direito, Engenharias, Serviço Social, Marketing, Design, Ciências Econômicas, Arquitetura, Tecnologia da Informação, Educação Física, Letras e Relações Públicas.

Para a professora Larissa Almeida, coordenadora da Mostra, o evento oferece aos alunos a oportunidade de participar de conferências, comunicações orais, mesas redondas, oficinas e apresentações de projetos, além da exposição de trabalhos, promovendo a troca de conhecimento . Ela também destaca a oportunidade da sociedade poder contar com atualização e disseminação de conhecimentos técnico-científicos.

Presente desde 2014 no Amazonas, o grupo DeVry já promoveu sete mostras voltadas à valorização do trabalho científico. O objetivo é fomentar a pesquisa, ampliar o intercâmbio entre os pesquisadores e criar um espaço propício para atualização de profissionais, com envolvimento dos estudantes.

Com informações da assessoria