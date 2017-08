Morto no trabalho: aprendiz queria mudar de vida, mas executores não perdoam

Aprendiz foi morto na empresa em que trabalhava em Manaus -foto: Daniel Landazuri

O ajudante de refrigeração Bruno Rodrigues Raposo, após ter passagem na Polícia, pelo crime de tráfico de drogas, queria mudar de vida e arrumou trabalho em uma empresa de refrigeração. Depois de 15 dias no emprego, foi morto com seis tiros, dentro da empresa. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (9), na alameda Rio Negro, conjunto Piorini, bairro Colônia Terra Nova 3, Zona Norte de Manaus.

Segundo testemunhas, dois homens em uma motocicleta, invadiram o estabelecimento, no momento em que Bruno atendia clientes. Um dos suspeitos, expulsou os clientes e executou a vítima com tiros no tórax, abdômen, braço esquerdo e ombros. Após o crime, fugiram sem ser identificados.

Bruno chegou a ser socorrido e levado ao pronto-socorro Delphina Aziz, mas chegou morto na unidade de saúde.

De acordo com o proprietário da empresa de refrigeração, Anderson Souza, de 39 anos, Bruno trabalhava no local há 15 dias.

“Ele veio trabalhar aqui para aprender as técnicas. Eu estava ensinando para ele o que sabia, e de vez em quando, ele reparava o local pra mim. Soube que, há duas semanas, dois homens invadiram a casa da família dele, no Nova Cidade, mas aqui na loja ele nunca comentou esse assunto”, contou o empresário.

No velório a mãe comentou que o Bruno estava sendo ameaçado, mas não soube informar o motivo.

Imagens de câmeras de segurança de uma outra casa, da rua onde ocorreu o crime, devem ajudar na apuração do crime. A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

