Morto encontrado no Cofasa estava com faca na mão, diz polícia

Um homem, de aproximadamente 24 anos, foi encontrado morto no quintal de uma residência, localizada na rua Ipiranga, conjunto Cofasa, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus, na manhã deste sábado (9). A vítima foi morta com um tiro no olho e outro na região da cabeça.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 10h, moradores entraram em contato com a polícia relatando a existência de um forte odor vindo da residência. Na ocasião, os policiais da 19ª Cicom foram ao local e encontraram a casa fechada. Após uma averiguação rápida, eles viram o corpo no quintal.

Segundo uma dona de casa, de 40 anos, que não quis ter o nome revelado, na última quinta-feira (7), por volta das 22h, ela ouviu alguns disparos de arma de fogo, porém, não saiu da residência para verificar o que havia acontecido.

Leia mais: Vingança: homem é encontrado com 40 facadas pelo corpo em ramal no Tarumã

“Essa casa onde foi encontrado o corpo, mora uma senhora sozinha. Na última quarta-feira, arrombaram a casa dela. Ela quase não fica na residência, passa a maior parte do tempo na casa da filha dela. Nos últimos dias ocorreram vários assaltos aqui pela redondeza. O conjunto se tornou uma área perigosa, inclusive, já estamos nos mobilizando para fechar a rua”, disse a moradora.

Os policiais encontraram o corpo após realizarem buscas na casa, que estava fechada – Elias Pedroza

Ainda de acordo com os policias, a vítima foi morta provavelmente há dois dias. O homem estava com uma faca na mão e, possivelmente, houve luta corporal antes do homicídio.

Até a publicação desta matéria não havia informações sobre a motivação do crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

Elias Pedroza

EM TEMPO

Leia também:

Homem ameaça degolar bebê e tenta estuprar mulher em ‘noite de terror’ na Zona Leste

Homem é morto com tiro na cabeça na Zona Norte

Mulher é morta com nove tiros no São Jorge e companheiro é suspeito