Morto a tiros em briga de bar na Zona Leste

O auxiliar de bombeiro hidráulico Eudenei Mello de Souza, 22, foi assassinado com cinco tiros na manhã deste domingo (12). O crime ocorreu por volta das 5h, na rua Internacional, bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, Eudenei estava bebendo na própria casa, localizada na rua Pérola e por volta de 1h saiu para beber em um bar, conhecido como “Bar da Loira”, no local ele se envolveu em uma briga com outros homens, momentos depois foi morto a tiros pelos suspeitos que fugiram sem serem identificados.

Eudenei não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime. O corpo do auxiliar de bombeiro hidráulico foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O motivo da briga não foi repassado à polícia. Procurada pela reportagem, os familiares de Eudenei não quiseram comentar sobre crime.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO